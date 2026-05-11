Стрикленд: не думал, что смогу победить Чимаева. Просто выхожу на бой и сражаюсь

Комментарии

Чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стрикленд рассказал, что не был уверен в победе над представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым в преддверии поединка. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Не думал, что смогу победить Чимаева. Просто выхожу на каждый бой и сражаюсь. Поэтому каким-то образом у меня всё получается. Не выхожу на бой с мыслью, что в любом случае выиграю. Не думаю, что Хамзат морально сломался. Да, он стал менее осторожным, но не знаю, сломался ли психологически», — сказал стрикленд в интервью пресс-службе UFC.

Стрикленд убрал пиковых Адесанью и Чимаева. Пора отдать ему должное
