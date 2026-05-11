Камару Усман заявил, что не согласен с поражением Чимаева в бою со Стриклендом

Комментарии

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман заявил, что не согласен с поражением представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Когда один парень постоянно идёт вперёд, наносит джебы, смешивает их с апперкотами, пропускает тейкдауны и делает это на протяжении почти пяти раундов, не понимаю, как он может проиграть бой. Его соперник всё время отступал и наносил джебы. Не понимаю, как Чимаев мог проиграть.

Я отдал победу Хамзату Чимаеву с небольшим перевесом. Сказал бы, 48-47 в пользу Хамзата. Но не понимаю… Как Стрикленду отдали пятый раунд?» — приводит слова Усмана аккаунт MMA Pros Pick в социальной сети Х.

