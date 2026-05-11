Сехудо: как патриот Америки должен признать, что Чимаев победил Стрикленда

Победитель Олимпийских игр — 2008 по вольной борьбе, а также бывший чемпион UFC в наилегчайшем и легчайшем весе американец Генри Сехудо высказался насчёт боя между соотечественником Шоном Стриклендом и представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за титул UFC в среднем весе. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

«Мне кажется, что Хамзат, на самом деле, выиграл этот бой, хоть я и болел за Стрикленда. Для Шона очень круто одержать победу над бойцом, которого до этого никто не побеждал.

При этом считаю, что бой завершился во втором раунде. Примерно через полторы минуты после начала боя, по-моему, на отметке 3.45, Шон Стрикленд поймал Хамзата Чимаева своим прекрасным правым хуком. Он нанёс левый джеб, а затем — бум — попал правым хуком. Если вы смотрели внимательно, могли заметить, что комментаторы на это не обратили внимание. Думаю, они могли бы лучше объяснить, когда кто-то по-настоящему получает удар и теряет равновесие. Хамзат действительно утратил баланс, его ноги заплелись, но он хорошо держался и не подавал виду.

Однако Хамзат совершил ошибку, попытавшись провести тейкдаун сразу после того, как получил удар. Когда тебя шатает, не стоит пытаться провести тейкдаун. Ему нужно было сохранять невозмутимый вид, оставаться на ногах и делать вид, что всё хорошо. Так что ему действительно нужно было прийти в себя. Хамзату же это не удалось. В первом раунде он очень старался, но Шон Стрикленд отлично его измотал.

Думаю, Хамзат рано выдохся из-за сгонки веса, но даже несмотря на это, второй раунд был самым убедительным в пользу Стрикленда. Мне нужно пересмотреть этот бой, судя по тому, что я видел, счёт мог быть 4:1 в пользу Чимаева или, может быть, 3:2 в его пользу. Как патриот Америки должен быть объективным и признать, что победил Чимаев», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.