Фото: разбитое лицо Хамзата Чимаева спустя полтора суток после поединка со Стриклендом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, показал своё лицо спустя полтора суток после боя с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей.

Напомним, Чимаев вчера, 10 мая, потерпел первое поражение в профессиональной карьере в бою с американцем Шоном Стриклендом за титул UFC в категории до 84 кг. До этого уроженец Чечни шёл на серии из 15 побед в 15 боях.

В профессиональном рекорде Шона Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.