«У него однобокий стиль. Есть чёткий план для победы над ним». Камару Усман — о Чимаеве

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман объяснил, с чем связано поражение представителя ОАЭ Хамзата Чимаева в бою с американцем Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

«В стиле Хамзата ничего не меняется, нет разнообразия — он однобокий. Это и вредит Чимаеву. Его бой с Гилбертом Бёрнсом, поединок со мной, а теперь и противостояние с Шоном Стриклендом… Думаю, теперь есть чёткий план, как победить такого бойца, как Хамзат Чимаев. То, что Хамзат добился такого прогресса, тренируя лишь один аспект смешанных единоборств, — это безумие», — сказал Усман в видео на YouTube-канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.