Волков: боюсь драться за пояс. Я прятался в шкафу, не хотел сражаться с Кортес-Акостой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков с сарказмом рассказал, что боялся выходить на бой с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Их поединок стал третьим по значимости событием вечера и завершился победой Драго единогласным решением судей по итогам трёх раундов.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Честно говоря, я так боюсь драться за титул. Кортес-Акоста такой большой, огромный и талантливый. Не понимаю, что делаю в топ-2, честно говоря. Там так тяжело находиться… Вчера я сидел в своей комнате. Не хотел выходить на бой. Спрятался в шкафу, тренер не мог меня найти. Я чуть не опоздал на автобус до арены.

Так что не знаю, что буду делать, когда буду драться за титул. Не знаю, зачем вам это рассказываю. После победы я был таким смелым, но теперь немного сдулся», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

Волков выиграл ещё один «претендентский бой». Дадут ли Драго долгожданный титульник?
