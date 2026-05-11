Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Усвоил урок, когда Льюис поймал меня». Волков — о выступлении в бою с Кортес-Акостой

«Усвоил урок, когда Льюис поймал меня». Волков — о выступлении в бою с Кортес-Акостой
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков рассказал, что опасался того, что может с ним случиться, если он не будет осторожен в бою с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Кроме того, Драго отметил, что до сих пор не забыл тот случай, когда Деррик Льюис нокаутировал его в конце поединка, который выигрывал.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Может, это [моё выступление] и не было таким впечатляющим, но Вальдо — чертовски крепкий орешек. Никто не может его нокаутировать. Я отправил его в нокдаун во втором раунде, хотя его удары были очень точны. Я усвоил этот урок ещё в 2018 году, когда Деррик Льюис делал то же самое и поймал меня в самом конце боя. Все снова и снова напоминают мне об этом, когда видят меня. Так что я хорошо усвоил этот урок. С такими крепкими орешками, которые могут наносить удары каждую минуту боя, лучше быть очень точным и просто наносить ему как можно больше урона. Каждый раз это как флешбэк. Просто продолжаю повторять себе: «Сосредоточься, будь точен до конца — двигайся, не расслабляйся, не думай, что ты уже победил», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.

Материалы по теме
Волков выиграл ещё один «претендентский бой». Дадут ли Драго долгожданный титульник?
Волков выиграл ещё один «претендентский бой». Дадут ли Драго долгожданный титульник?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android