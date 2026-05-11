«Усвоил урок, когда Льюис поймал меня». Волков — о выступлении в бою с Кортес-Акостой

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе Александр Волков рассказал, что опасался того, что может с ним случиться, если он не будет осторожен в бою с представителем Доминиканской Республики Вальдо Кортес-Акостой. Кроме того, Драго отметил, что до сих пор не забыл тот случай, когда Деррик Льюис нокаутировал его в конце поединка, который выигрывал.

«Может, это [моё выступление] и не было таким впечатляющим, но Вальдо — чертовски крепкий орешек. Никто не может его нокаутировать. Я отправил его в нокдаун во втором раунде, хотя его удары были очень точны. Я усвоил этот урок ещё в 2018 году, когда Деррик Льюис делал то же самое и поймал меня в самом конце боя. Все снова и снова напоминают мне об этом, когда видят меня. Так что я хорошо усвоил этот урок. С такими крепкими орешками, которые могут наносить удары каждую минуту боя, лучше быть очень точным и просто наносить ему как можно больше урона. Каждый раз это как флешбэк. Просто продолжаю повторять себе: «Сосредоточься, будь точен до конца — двигайся, не расслабляйся, не думай, что ты уже победил», — приводит слова Волкова портал MMAJunkie.