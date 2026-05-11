Журналист резко раскритиковал Стрикленда за то, что извинился перед Чимаевым за трэш-ток

Авторитетный канадский журналист и инсайдер Ариэль Хельвани резко раскритиковал американца Шона Стрикленда за то, что тот извинился перед представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за трэш-ток, взяв все слова обратно. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Это самая большая чушь, которую я когда-либо слышал. Это враньё, трусливое дерьмо. Ты не можешь взять свои слова обратно. Ты назвал мать Хамзата проституткой! Это говорит о том, что ты не тот, за кого себя выдаёшь. Ты ходячее противоречие», — сказал Хельвани в эфире передачи The Ariel Helwani Show.

