«Хотел бы представлять США». Шон Стрикленд заявил о намерении выступить в Белом доме

Новоиспечённый чемпион UFC в средней весовой категории (до 84 кг) американец Шон Стрикленд рассказал о намерении выступить на турнире UFC White House — Freedom 250. Ивент состоится 15 июня в Вашингтоне (США).

«Хочу выступить на турнире в Белом доме… Хотел бы поехать туда и представлять США. Я бы не поехал, если бы проиграл [в бою с Чимаевым], потому что мне было бы стыдно… А теперь придётся», — приводит слова Стрикленда аккаунт MMA pros Pick в социальной сети Х.

В профессиональном рекорде Стрикленда в смешанных единоборствах 31 победа, из которых 16 были одержаны досрочно, и семь поражений. В ММА американский боец дебютировал в марте 2008 года.