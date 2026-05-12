«Его аура дала трещину». Порье заявил, что Чимаев больше не сможет запугивать соперников

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье выразил уверенность в том, что представитель ОАЭ Хамзат Чимаев уже не сможет так же запугивать соперников после поражения в бою с соотечественником Шоном Стриклендом. Их бой стал главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«В следующем бою, с кем бы он ни встретился, ему будет сложно запугивать соперника, потому что на этой неделе его аура сильно пострадала. Думал, что всё это было по-настоящему. На этой неделе вся его аура дала трещину. Он отдал пояс Шону, ну серьёзно», — приводит слова Порье аккаунт UFC on Paramount в социальной сети Х.

