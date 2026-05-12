«Ты заплатишь за каждое оскорбление!» Имавов оставил послание Стрикленду

Второй номер рейтинга UFC в среднем весе француз дагестанского происхождения Нассурдин Имавов оставил послание новоиспечённому чемпиону UFC в категории до 84 кг американцу Шону Стрикленду.

«Мне говорят, что я принимаю всё слишком близко к сердцу. И они правы. Религия, семья, нация… Для меня это не маркетинговые инструменты. За каждое оскорбление приходится платить. И ты заплатишь! Счастливого конца не будет», — написал Имавов на своей странице в социальной сети Х.

Первый бой между Имавовым и Стриклендом прошёл на турнире UFC в январе 2023 года. Тогда Шон вышел на замену травмированному Келвину Гастелуму. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шона единогласным решением судей.