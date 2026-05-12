Шон Стрикленд – о Хамзате Чимаеве: ненависть между нами была настоящей

Американец Шон Стрикленд ответил на критику канадского журналиста и инсайдера Ариэля Хельвани, который остался недоволен тем, что боец извинился перед представителем ОАЭ Хамзатом Чимаевым за трэш-ток, взяв все слова обратно.

«Вот почему я не работаю с ним в медиа. Ты паразит, которого я никогда не уважал. В тот момент, когда я встретил этого человека, я сразу понял, какого он уровня.

В конце концов, ненависть между нами была настоящей. То, что он говорил обо мне, было неправильно, и то, что я говорил о нём, тоже было неправильно. Именно это ненависть и злость делают с людьми, и, возможно, всё это до сих пор осталось. Но мы заслужили уважение друг к другу через кровь, и я бы никогда не ожидал, что человек твоего уровня сможет это понять. Ты был и всегда будешь жалким паразитом от ММА, который ничего не сделал, кроме как критиковал людей, превосходящих тебя», — написал Стрикленд на личной странице в социальной сети X.

Бой Чимаева и Стрикленда на UFC 328 завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.