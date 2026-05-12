«Фальшивые марионетки». Диаз раскритиковал Хамзата Чимаева и Шона Стрикленда

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз раскритиковал треш-ток соотечественника Шона Стрикленда и представляющего ОАЭ Хамзата Чимаева перед боем на UFC 328. Отметим, после боя Стрикленд извинился перед представителем Чимаевым за трэш-ток, взяв все слова обратно.

«Да, они просто устраивали показуху. Вели себя как сумасшедшие, поливали друг друга, а потом весь бой обнимались и демонстрировали любовь. Фальшивые марионетки. Мне это всё вообще неинтересно.

Я видел хайлайты боя Чимаева и Стрикленда — они, чёрт возьми, обнимались и пожимали друг другу руки чуть ли не с самого начала. И всё это время было ощущение, будто вы просто втирали мне какую-то чушь.

Я никого никогда не обманывал. Я всегда остаюсь настоящим до конца. Именно такое впечатление у меня осталось от этого боя. Полностью я его не смотрел, но видел хайлайты, реакцию людей и эту «войну», которую нам, чёрт возьми, просто продали как фальшивку. Я подумал: «Вам не нужно впаривать мне эту чушь», — приводит слова Диаза MMAJunkie.

Бой Чимаева и Стрикленда на UFC 328 завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.