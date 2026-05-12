Белал Мухаммад: Чимаев проиграл из-за судей

Бывший чемпион UFC американец Белал Мухаммад прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг).

«Хамзат проиграл из-за судей, которые ожидали, что он просто выйдет и убьёт Стрикленда в борьбе, тогда как поединок получился близким и прошёл в стойке. Они переоценили его, и Стрикленд проиграл», — написал Белал Мухаммад в социальной сети X (ранее Twitter).

Хамзат Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем с Шоном Стриклендом