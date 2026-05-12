Ронда Роузи — Джина Карано: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США) состоится бойцовский турнир под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP).
В главном событии бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи проведёт поединок с соотечественницей Джиной Карано.
Трансляцию турнира проведёт платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.
Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.