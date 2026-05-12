Фрэнсис Нганну — Филипе Линс: дата и время боя, во сколько начало, где смотреть

В ночь с 16 на 17 мая в Лос-Анджелесе (США) состоится бойцовский турнир под эгидой лиги Most Valuable Promotions (MVP). В соглавном событии бывший чемпион UFC камерунец Фрэнсис Нганну проведёт поединок с бразильцем Филипе Линсом.

Трансляцию турнира проведёт платформа Netflix. Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фрэнсису Нганну 39 лет. Камерунец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2013 года. Всего на его счету 18 побед и три поражения.

Фелипе Линсу 40 лет. Бразилец выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2005 года. Всего на его счету 18 побед и пять поражений.