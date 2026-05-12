Чимаев опустился на семь строчек в рейтинге лучших бойцов UFC после первого поражения

Обновился рейтинг лучших бойцов промоушена UFC вне зависимости от весовой категории.

Бывший чемпион в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев, представляющий ОАЭ, опустился на семь позиций после поражения в поединке с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Рейтинг Pound-For-Pound UFC (топ-10):

1. Ислам Махачев (Россия).

2. Илия Топурия (Грузия).

3. Алекс Волкановски (Австралия).

4. Алекс Перейра (Бразилия).

5. Пётр Ян (Россия).

6. Том Аспиналл (Великобритания).

7. Мераб Двалишвили (Грузия).

7. Шон Стрикленд (США).

9. Джошуа Ван (США).

10. Хамзат Чимаев (ОАЭ).