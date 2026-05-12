«Хотите, чтобы я назвала её проституткой?» Ронда Роузи высказалась о бое с Карано

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о предстоящем поединке с соотечественницей Джиной Карано, который состоится 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

«На кону стоит искупление, и это гораздо важнее, чем просто послать Джину, это уже избито. Чего вы хотите? Чтобы я назвала её проституткой и дёрнула за волосы? Это лишь удешевит наш бой», – приводит слова Роузи пресс-служба промоушена MVP.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.