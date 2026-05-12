Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хотите, чтобы я назвала её проституткой?» Ронда Роузи высказалась о бое с Карано

«Хотите, чтобы я назвала её проституткой?» Ронда Роузи высказалась о бое с Карано
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC американка Ронда Роузи высказалась о предстоящем поединке с соотечественницей Джиной Карано, который состоится 17 мая на турнире MVP в Лос-Анджелесе (США).

Олимпиада 2008. Стрельба из лука
Женщины - команды. 1/8 финала и 1/4 финала
10 августа 2008, воскресенье. 06:00 МСК
Окончено

«На кону стоит искупление, и это гораздо важнее, чем просто послать Джину, это уже избито. Чего вы хотите? Чтобы я назвала её проституткой и дёрнула за волосы? Это лишь удешевит наш бой», – приводит слова Роузи пресс-служба промоушена MVP.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Джине Карано 44 года. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2006 года. Всего на её счету в MMA семь побед и одно поражение.

Материалы по теме
MVP: Ронда возвращается! И проведёт бой против легендарной Карано. LIVE
Live
MVP: Ронда возвращается! И проведёт бой против легендарной Карано. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android