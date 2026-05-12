«Это сыграло злую шутку». Российский тренер объяснил первое поражение Чимаева

Российский тренер ММА Эльдар Алиев прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Главную роль сыграл первый раунд. Шон показал, что он готов ко всей агрессии Хамзата. Стрикленд защищался так, что Хамзату приходилось постоянно работать. Американец просто не дал возможности выдохнуть и расслабиться, как это делал дю Плесси. Видать, после первого раунда Чимаев закис, а второй оказался очень тяжёлым. Чимаев многих удивил тем, что активно работал в стойке, напирал. Если бы Хамзат не начал первый раунд так активно, то он смог бы методично раунд за раундом забирать отрезки боя. Но желание быстро финишировать сыграло злую шутку. Хамзат смог перестроиться, собраться, на характере отработал», — приводит слова Алиева издание MMA.Metaratings.ru.