«Организм отказал». Брат Чимаева рассказал о весогонке Хамзата перед UFC 328

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева, рассказал о проблемах бойца с весогонкой перед боем с американцем Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Насколько я знаю, травм не было, а с весогонкой проблема была: вставал вопрос, отменять бой или рисковать. Когда оставалось 1,2 кг, организм отказал. Результат вы видели по лицу, когда Хамзат встал на весы.

Нас прерывали на час, потому что здоровье не позволяло, но потом мы всё сделали. Хамзат тоже говорил, что не знает, как будет биться в таком состоянии. И во втором раунде стало понятно, что организм не восстановился», — приводит слова Чимаева издание Sports.ru.

