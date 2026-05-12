В команде Чимаева заявили, что Хамзат не собирался драться со Стриклендом на UFC 328

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева, заявил, что россиянин не собирался проводить поединок с Шоном Стриклендом на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Понимаю, что у людей есть вопросы, почему в такой короткий период решили сгонять так много веса. С UFC была договорённость, что он будет драться с Иржи Прохазкой [в категории до 93 кг]. Уже был готовый контракт, но потом с ним связались напрямую и попросили подраться с Шоном. А Хамзат такой человек, что никому в таких случаях не отказывает, и принял бой, решив гонять со 105 кг в 84», — приводит слова Чимаева издание Sports.ru.