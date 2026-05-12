«Это стало ключом». Сехудо назвал причину успеха Стрикленда в бою с Чимаевым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

Напомним, Чимаев уступил раздельным судейским решением, потеряв чемпионский титул в среднем весе (до 84 кг).

«Это был чёртов джеб от Шона, это был джеб, он и сделал разницу. И я считаю, что это было ключом. Хамзат… Я считаю, что он слишком большой. Об этом ходили слухи. Восстановление становится самой большой проблемой с возрастом», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

