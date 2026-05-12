Камару Усман — о первом поражении Чимаева: ему нужен тренер

Бывший чемпион UFC нигериец Камару Усман прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Кто его тренер? Кто даёт ему советы? Царукян? Ещё один очень, очень хороший боец, идущий к титулу… Это тренер? Это главный тренер? Кто его тренер по ударке, тренер по MMA, кто скажет ему: «Эй, нам нужно выбрасывать ложные удары, если мы хотим провести тейкдаун. Нельзя просто бросаться»? Ему нужен такой тренер. Представьте, насколько хорош может быть Хамзат Чимаев, может быть, если у него будет постоянный тренер», — сказал Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.