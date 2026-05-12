Бокс/ММА Новости

Хорхе Масвидаль поделился впечатлениями от боя Чимаев — Стрикленд

Хорхе Масвидаль поделился впечатлениями от боя Чимаев — Стрикленд
Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Я знал, что Шона очень тяжело удержать [в партере]. Я знаю это, потому что видел его бои, видео его в зале. Один из друзей Шона, который больше всех помогал ему в этом лагере, это Джонни Эблин, мой очень хороший друг. И я видел этих парней, Стрикленда нелегко удерживать. Он очень последователен и не тратит силы попусту.

Чимаев довёл себя до предела перед вторым раундом, он полностью выдохся. Оба его тейкдауна выглядели небрежно, он просто хватался за поясницу и нырял. И с ним произошло худшее, что может произойти — он оказался на спине.

Но нужно отметить, что Чимаев оправился и провёл три раунда в стойке очень впечатляюще. Я должен отдать ему должное за это. Из-за неудачи он не стал весь бой проводить в возне. Снимаю перед ним шляпу за то, что он дрался как мужчина», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.

Белал Мухаммад: Чимаев проиграл из-за судей
