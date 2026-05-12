Шон Брэди назвал желаемого соперника после победы на UFC 328

Шестой номер рейтинга в полусреднем весе (до 77 кг) UFC американец Шон Брэди назвал желаемого соперника после победы над соотечественником Хоакином Бакли, поединок с которым состоялся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Я бы подрался с Камару Усманом, потому что он бывший чемпион, но я слышал, что он поднимается в средний вес. Я побил Леона Эдвардса, был первым претендентом, оступился в бою с Майклом Моралесом и вернулся с победой. Я заслуживаю боя с тем, кто находится выше меня в рейтинге. Посмотрим, что будет, но я на 100% готов драться с Карлосом Пратесом», — приводит слова Брэди пресс-служба UFC.

