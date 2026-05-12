Масвидаль: Шон Стрикленд должен войти в Зал славы UFC

Двукратный претендент на титул UFC американец Хорхе Масвидаль считает, что двукратный чемпион в среднем весе (до 84 кг) соотечественник Шон Стрикленд должен войти в Зал славы.

«Шон Стрикленд должен войти в Зал славы и стать одним из лучших. Даже без этого боя [с Чимаевым]… У него был титул, были великолепные выступления в карьере. Он дрался в 77 кг, слишком много гонял, поднялся и стал заявлять о себе, финишировать парней, обеспечив себе успех и отделив себя от большинства. У него хорошая статистика досрочных побед, он побеждал много проспектов, топов и парней, которых не должен был побеждать, не так ли?

Кто-нибудь помнит его бой с Адесаньей? Перед этим Адесанья нокаутировал Перейру в первом раунде в Майами, наглухо. Никто не давал Шону Стрикленду шанс. Я был поклонником Шона, но не давал ему шанс. Я считал Адесанью стилистическим кошмаром для него», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.