Пуляев — о поражении Чимаева: когда гоняешь больше 15 кг, очень тяжело выступить на 100%

Российский боец UFC Андрей Пуляев прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

«Все говорят про весогонку Хамзата, что он проиграл из-за неё. Такая теория имеет место быть. Когда ты гоняешь больше 15 кг, как бы ты ни восстановился, будет очень тяжело выступить на 100% в бою. По слухам, Чимаев согнал все 20 кг, а это слишком много. Были другие прецеденты – Ти Джей Диллашоу, Мариф Пираев. И мы помним, чем это закончилось», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.

Материалы по теме «Организм отказал». Брат Чимаева рассказал о весогонке Хамзата перед UFC 328

Чимаев отрабатывает удары локтями перед боем со Стриклендом