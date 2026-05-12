Рамазанов: Чимаеву рано уходить в 93 килограмма. Нужен реванш со Стриклендом

Российский боец MMA Шамиль Рамазанов прокомментировал поражение Хамзата Чимаева в поединке с Шоном Стриклендом, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«Я очень сильно удивлён результатом. Видимо, Хамзат не смог восстановиться после весогонки и быстро устал. Борьба перестала работать. Возможно, не стоило отдавать много сил в первом раунде, пытаясь провести удушающий. Но сейчас уже нет смысла говорить о том, что надо было или не надо было. Шону как спортсмену нужно отдать должное. В него никто не верил, а он дал такой поединок. И всё-таки его защита от удушающего в первом раунде показала, что он в порядке.

Думаю, что Хамзату пока рано уходить в 93. Если, конечно, вес не будет даваться слишком тяжело. Всё же есть дела в среднем весе. Реванш нужен. И я уверен, что в реванше Хамзат будет гораздо сильнее. А уже потом можно подумать и про переход в полутяжи. Но решать, безусловно, Хамзату и его команде. Им виднее», — сказал Рамазанов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

