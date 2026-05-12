World Boxing сняла санкции с белорусских боксёров, ограничения для россиян — в силе

Международная организация World Boxing сняла санкции с белорусских боксёров. Об этом сообщила её пресс-служба.

Отметим, что ограничения в отношении российских спортсменов остаются в силе.

Напомним, World Boxing была создана из-за конфликта Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной боксёрской ассоциации (IBA) в 2023 году с целью организации отбора на Олимпийские игры. Действующим председателем World Boxing является бывший чемпион мира среди профессионалов и олимпийский призёр казахстанец Геннадий Головкин.

Ранее Владимир Путин наградил государственным орденом президента IBA Умара Кремлёва.

Материалы по теме Владимир Путин наградил государственным орденом президента IBA Умара Кремлёва

Массовая драка в Турции во время поединка российского боксёра: