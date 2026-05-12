Пуляев: Волкову придётся подраться ещё раз, чтобы получить поединок за пояс UFC

Российский боец UFC Андрей Пуляев считает, что третий номер организации в тяжёлом весе (до 120 кг) соотечественник Александр Волков не получит бой за титул, если не одержит ещё одну победу.

«Вообще, в UFC принято брить с титулом российских бойцов. Поэтому мне кажется, что Сане придётся подраться ещё раз, чтобы получить поединок за пояс», — приводит слова Пуляева издание MMA.Metaratings.ru.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае на турнире UFC 328 в Ньюарке (США), Волков победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

Тернистый путь Волкова к титульнику UFC: