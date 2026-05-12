«У него этого нет». Масвидаль объяснил, что отличает Чимаева от Хабиба и Махачева

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль высказался о бывшем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) россиянине Хамзате Чимаеве.

«У Чимаева феноменальная борьба, но я всегда говорил, что у него нет настойчивости. Если кто-то будет бороться с ним, он не сможет удержать темп. И Шон [Стрикленд] подтвердил всё вышесказанное. Это не критика, такой темп тяжело удерживать. Всего несколько парней способны на такое. Хабиб, Махачев способны раз за разом валить вас и давить, а если вы встанете, они сделают это снова. У них особенная настойчивость», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.