Хорхе Масвидаль назвал победителя в бою Волкова и Кортес-Акосты

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль прокомментировал победу российского бойца в тяжёлом весе (до 120 кг) Александра Волкова в поединке с доминиканцем Вальдо Кортес-Акостой, состоявшемся на турнире UFC 328 в Ньюарке (США).

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Александр Волков (W) — Вальдо Кортес-Акоста
10 мая 2026, воскресенье. 05:20 МСК
Александр Волков
Окончено
UD
Вальдо Кортес-Акоста

«Мой чувак Вальдо конкурентно проиграл в очень хорошем бою. Волков сделал свою работу, оставался на дистанции, пробивал лег-кики, когда нужно было, а после бил хай-кик, выиграл пару разменов и, на самом деле, сильно потряс Вальдо. У Вальдо тоже были успехи… Близкий бой, но Волков сделал работу, этого у него не отнять», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.

