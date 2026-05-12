Ронда Роузи рассказала, как Дана Уайт отреагировал на её контракт с MVP

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи рассказала о реакции президента UFC Даны Уайта на её контракт с промоушеном Джейка Пола MVP.

«Кажется, в последний раз, когда я с ним разговаривала [до контракта с MVP], он спрашивал меня, правдивы ли эти слухи о Кэти Тейлор и всё такое. А потом я написала ему и сказала [о желании вернуться], потому что, когда я не собиралась ещё сотрудничать с Netflix и я дала ему возможность ответить, но, знаешь, они… Дана юридически обязан максимизировать акционерную стоимость, понимаешь? И он ничего не может с этим поделать.

Он просто пытается максимизировать акционерную стоимость. Но потом, когда я пошла и сказала: «Ладно, я иду биться на Netflix. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю и ценю тебя. И я не хочу, чтобы ты когда-либо думал, что… Я надеюсь, у нас всё хорошо». И он был таким великодушным и милым и сказал: «Я люблю тебя. У нас всегда всё будет хорошо. Я хочу, чтобы у тебя всё получилось, и всё в этом роде». Как будто он всегда был невероятным другом на каждом этапе пути, чувак, знаешь. Знаешь, это просто бизнес, и он это понимает», — сказала Роузи на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.