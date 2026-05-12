Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи рассказала, как Дана Уайт отреагировал на её контракт с MVP

Ронда Роузи рассказала, как Дана Уайт отреагировал на её контракт с MVP
Комментарии

Бывшая чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи рассказала о реакции президента UFC Даны Уайта на её контракт с промоушеном Джейка Пола MVP.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

«Кажется, в последний раз, когда я с ним разговаривала [до контракта с MVP], он спрашивал меня, правдивы ли эти слухи о Кэти Тейлор и всё такое. А потом я написала ему и сказала [о желании вернуться], потому что, когда я не собиралась ещё сотрудничать с Netflix и я дала ему возможность ответить, но, знаешь, они… Дана юридически обязан максимизировать акционерную стоимость, понимаешь? И он ничего не может с этим поделать.

Он просто пытается максимизировать акционерную стоимость. Но потом, когда я пошла и сказала: «Ладно, я иду биться на Netflix. Я хочу, чтобы ты знал, я люблю и ценю тебя. И я не хочу, чтобы ты когда-либо думал, что… Я надеюсь, у нас всё хорошо». И он был таким великодушным и милым и сказал: «Я люблю тебя. У нас всегда всё будет хорошо. Я хочу, чтобы у тебя всё получилось, и всё в этом роде». Как будто он всегда был невероятным другом на каждом этапе пути, чувак, знаешь. Знаешь, это просто бизнес, и он это понимает», — сказала Роузи на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

Материалы по теме
Так и не подтянула ударку, зато борьба — топ. Как дерётся Ронда Роузи
Так и не подтянула ударку, зато борьба — топ. Как дерётся Ронда Роузи
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android