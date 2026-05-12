Брат Чимаева заявил, что Хамзат поднимется в весе только после реванша со Стриклендом

Артур Чимаев, брат экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева, высказался о будущем представителя ОАЭ после поражения в титульном поединке с американцем Шоном Стриклендом.

– Не считали, что [из-за проблем с весогонкой] должны были на правах старшего брата его не выпускать?

– Я считал, что должны решать те люди, кто с ним рядом на месте. Мы запросили реванш со Стриклендом. В октябре будет турнир в Абу-Даби, мы хотим это сделать. Хамзат не тот человек, чтобы перейти в другую весовую категорию и оставить тут вопросы. Мы хотим второй бой, других целей пока нет, — приводит слова Чимаева-старшего издание Sports.ru.