Пауло Коста: то, что Кадыров сделает с Чимаевым, войдёт в учебники истории

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста высказался о будущем Хамзата Чимаева после его поражения от американца Шона Стрикленда. Их бой оказался главным событием турнира UFC 328 в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США) и завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«То, что Кадыров сделает с Чимаевым, когда тот вернётся в Чечню, войдёт в учебники истории», — написал Коста на своей странице в социальной сети X.

На счету Чимаева теперь 16 боёв в ММА — 15 побед и одно поражение. У Стрикленда 31 победа и семь поражений. Хамзат потерпел первую неудачу в профессиональной карьере.

