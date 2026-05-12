«Разовая акция». Сидельников раскритиковал турнир MVP с Роузи и Нганну

Генеральный директор Ural FC Кирилл Сидельников высказался про дебютный турнир промоушена Most Valuable Promotions (MVP).

«Джина Карано и Ронда Роузи — в своё время это две хорошие спортсменки из женских ММА. Я не являюсь фанатом женских ММА, но для поклонников этого направления это является грандиозным событием. Когда они были на пике, представляли из себя известных бойцов. Сейчас… Мне неинтересен их бой от слова «совсем». Смотреть точно не буду, если только прочитаю результат.

Да и Фрэнсис Нганну — это в какой-то степени заезженный боец. Он давно не выступал, пробовал себя по боксу. А его в хорошем смысле слова хайп прошёл. Единственное, что его возвышает, это регалии в UFC. И вообще подход Джейка Пола со своей лигой MVP понятен — он находит известных бойцов, пусть и прошлого, а далее он пытается сделать что-то громкое.

Причём предстоящий турнир с медийной составляющей будет востребован, будут просмотры. На американский рынок точно зайдёт. Но мне кажется, что такой турнир — разовая акция. Где он далее найдёт таких известных бойцов? Если только он выцепит Андерсона Силву, или Сен-Пьера, или Рэнди Кутюра. Но и это для конкретных олдскульщиков», — сказал Сидельников в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

