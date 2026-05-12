«Никогда не любил, когда его бои критикуют». Нейт Диаз — о Даниэле Кормье

41-летний бывший претендент на титул UFC в лёгком весе американец Нейт Диаз высказался о критике бойцов со стороны Даниэля Кормье.

«Каждое поражение решением, которое у меня есть, — насколько я знаю, без них я был бы непобеждённым (без 10 поражений решением у Диаза на счету осталось бы два проигрыша нокаутом и одно сабмишеном. — Прим. «Чемпионата»), а такие ублюдки, как Ди Си [Даниэль Кормье] и Бен Аскрен, смеются и говорят, что я отстой, потому что у меня ужасный рекорд, и я сказал, что Ди Си — сука.

Он никогда не любил, когда кто-то со стороны критикует его бои, а теперь он просто бывший боец, который сидит и рассказывает о том, как все дерутся. Я был в игре до него, у меня было больше боёв против топ-пятёрки, чем у него», — сказал Диаз на YouTube-канале MVP — Most Valuable Promotions.