Ронда Роузи сравнила первый турнир MVP с боями Тайсона и Али

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи оценила важность дебютного турнира Most Valuable Promotions, который состоится в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе (США). По словам спортсменки, предстоящее событие изменит мировой спорт.

«Я бы убила, чтобы увидеть бой Майка Тайсона вживую. Или поединок Мохаммеда Али, первый турнир UFC… Считаю, что первый турнир MVP – историческое событие того же уровня. Спорт изменится навсегда после этого турнира», — приводит слова Роузи Sportskeeda.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.