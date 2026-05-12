Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ронда Роузи сравнила первый турнир MVP с боями Тайсона и Али

Комментарии

Бывшая чемпионка UFC Ронда Роузи оценила важность дебютного турнира Most Valuable Promotions, который состоится в ночь на 17 мая в Лос-Анджелесе (США). По словам спортсменки, предстоящее событие изменит мировой спорт.

Прочие бои 2026. MVP
Ронда Роузи — Джина Карано
17 мая 2026, воскресенье. 04:30 МСК
Ронда Роузи
Не началось
Джина Карано

«Я бы убила, чтобы увидеть бой Майка Тайсона вживую. Или поединок Мохаммеда Али, первый турнир UFC… Считаю, что первый турнир MVP – историческое событие того же уровня. Спорт изменится навсегда после этого турнира», — приводит слова Роузи Sportskeeda.

Ронде Роузи 39 лет. Американка выступает как профессиональный боец смешанного стиля с 2011 года. Всего на её счету в MMA 13 побед и два поражения.

Так и не подтянула ударку, зато борьба — топ. Как дерётся Ронда Роузи
