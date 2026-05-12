«Что не так с Хамзатом?» Раунтри — о поединке Чимаева и Шона Стрикленда

Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри прокомментировал поединок экс-чемпиона UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзата Чимаева, представляющего ОАЭ, и нынешнего обладателя чемпионства дивизиона американца Шона Стрикленда.

«Я бы сказал, что это было очень тяжело смотреть, потому что я смотрел не на того Хамзата, которого я знаю. И поэтому мне было трудно считать каждый раунд и, знаешь, по-настоящему анализировать бой, потому что я был так шокирован, мол: «Что не так с Хамзатом?» — сказал Раунтри на YouTube-канале JAXXON PODCAST.

Стрикленд одержал победу раздельным судейским решением (48-47, 48-47, 47-48).