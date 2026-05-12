«Сделал достаточно». Раунтри заявил, что Хамзат Чимаев победил в бою с Шоном Стриклендом

Бывший претендент на титул UFC американец Халил Раунтри, выступавший спарринг-партнёром экс-чемпиона в среднем весе UFC Хамзата Чимаева, заявил, что уроженец Чечни выиграл у Шона Стрикленда поединок, который официально завершился победой американца раздельным судейским решением (48-47, 48-47, 47-48).

«Первый раунд был отличным. Во втором раунде всё резко изменилось, а затем… Третий раунд, по моему мнению, после того как он закончился… Я помню, как отметил в уме: «Ладно, я отдаю этот раунд Хамзату». Если честно, я думаю, что он сделал достаточно, чтобы выиграть бой.

Какие забрал раунды? Я бы сказал, что первый, третий и четвёртый. Я не помню, чтобы действительно смотрел пятый. Тот раунд, про который люди говорят, что они тоже бы отдали ему его. Но, так или иначе я думаю, что если состоится реванш, он будет выглядеть совершенно по-другому для нас», — сказал Раунтри на YouTube-канале JAXXON PODCAST.