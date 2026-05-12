Хамзат Чимаев и Диллон Дэнис проведут бой на турнире RAF 10

Лига вольной борьбы Real American Freestyle (RAF) официально анонсировала еще один поединок на турнире RAF 10, который состоится 13 июня в Сент-Луисе (штат Миссури). В рамках мероприятия на ковёр выйдут экс-чемпион UFC в среднем весе Хамзат Чимаев и американский боец Диллон Дэнис, сообщает пресс-служба организации.

Также в этот вечер состоится ещё один поединок с участием звезды UFC: второй номер рейтинга лёгкого дивизиона Арман Царукян встретится с ветераном UFC Тони Фергюсоном.

Бой c Дэнисом станет для бойца чеченского происхождения дебютом в лиге. Ранее руководство организации подтверждало, что Чимаев выступит на RAF 10, если успешно проведёт защиту титула на UFC 328, однако бой с Шоном Стриклендом он проиграл раздельным решением судей.

