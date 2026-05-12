«В Чечне не поймут». Корешков — о поведении Чимаева после поражения в бою со Стриклендом

Экс-чемпион Bellator Андрей Корешков высказался о менталитете зарубежных бойцов и осудил поведение Хамзата Чимаева, который после поражения от Шона Стрикленда в титульном бою UFC 328 пожал руку сопернику, ранее его оскорблявшему.

UFC 2026. UFC 328, Ньюарк, США
Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд (W)
10 мая 2026, воскресенье. 06:50 МСК
Хамзат Чимаев
Окончено
SD
Шон Стрикленд

«В Чечне Чимаева многие не поймут, это 100%. И таких людей будет много. Я и сам не понимаю, пытаюсь найти объяснение. Американцы любят так делать — они раздувают конфликт и тем самым продают бой. Но блин… Я считаю, что для наших ребят это недопустимо. Западло так делать! Западло принимать такие высказывания в свой адрес и потом жать руку. Я бы так не сделал. Мне кажется, что 99% ребят из России тоже бы так не сделали. Я не знаю, как Хамзат себя чувствует. Чимаев отнёсся к Стрикленду с уважением после поражения, хотя Шон как будто бы это уважение не заслужил», — приводит слова Корешкова Sport24.

Аура непобедимого Чимаева разрушена. Что теперь ждёт Хамзата?
