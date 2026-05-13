Джейк Пол рассматривает возможность завершения карьеры в боксе

29-летний популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол высказался о своём будущем в боксе после тяжёлого нокаута в поединке с Энтони Джошуа.

Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

— Через пару дней мне сделают новые снимки челюсти. Посмотрим, что скажут врачи, знаешь, смогу ли я вообще снова драться. Это точно входит в круг возможных сценариев. Чувствую себя намного лучше, но мне нужно получить разрешение. Вот это да.

— Значит, такой вариант есть. Твоё бойцовское будущее под вопросом.
— Определённо. Думаю, всё зависит от того, как заживёт кость. И ещё у меня не хватает зуба. Я почти уверен, что придётся вставить имплант. Не знаю, сколько времени это займёт. Надо просто посмотреть, понять, какой вариант для меня самый разумный.

— Есть ли в тебе хоть какая-то часть, которая говорит: «Это больше того не стоит»?
— Да, такие мысли точно приходили.

— Есть ли кто-то в твоей жизни, будь то врач, член семьи или кто-то ещё, кто пытается сказать: «Хватит, заканчивай»?
— Да, определённо мой врач Арман. Передаю заодно привет Арману, но, да, он не хочет, чтобы я снова дрался.

— Это Арман Царукян, да?
— Нет-нет-нет, мой доктор, другой Арман, — сказал Пол на YouTube-канале The Ariel Helwani Show.

