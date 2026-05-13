Экс-судья UFC Маккарти: Чимаева кормили не той едой

Ветеран судейского корпуса Джон Маккарти поделился информацией о причинах проблем Хамзата Чимаева на финальном этапе весогонки перед боем с Шоном Стриклендом, в котором уроженец Чечни лишился чемпионского пояса UFC в среднем весе.

«Могу сказать, что я кое-что узнал о его весогонке и о том, что произошло, и, знаете, меня это удивило. Мне сообщили, что люди из его окружения кормили его не той едой, которую он должен был получать. Они давали ему другие продукты. Из-за этого возникла проблема, и в итоге ему пришлось сгонять 14 фунтов (6,35 кг) на самом последнем этапе, а это буквально высушило его организм», — рассказал Маккарти в своём подкасте на YouTube.