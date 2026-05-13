«Этот парень опустил голову и попросил прощения». Чимаев — о Стрикленде

Экс‑чемпион UFC Хамзат Чимаев рассказал, почему после окончания титульного боя с Шоном Стриклендом пожал руку сопернику и надел на него чемпионский пояс.

«Люди спрашивали, почему я пожал ему руку и почему надел на него пояс после боя. У нас не принято разговаривать и махать кулаками после драки. Если мы деремся, то деремся в клетке. И мы дрались изо всех сил… Этот парень опустил голову и попросил прощения. Если человек просит прощения, я могу его простить. Я не такой человек, чтобы отказаться прощать», — написал Чимаев в своих социальных сетях.

Бой Чимаева и Стрикленда на UFC 328 завершился победой Шона раздельным решением судей. Таким образом, Стрикленд стал чемпионом UFC в среднем весе, а Чимаев потерял чемпионский пояс.