«Давайте устроим это». Хорхе Масвидаль выступил за организацию боя Аспиналл — Волков

Двукратный претендент на титул UFC Хорхе Масвидаль считает, что российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) Александр Волков мог бы стать следующим претендентом на титул.

«Что UFC будет делать с Волковым? Это следующий вопрос. Он подрался уже со многими топ-парнями. Сведут ли его с Перейрой? А как насчёт боя Волкова и Тома Аспиналла? Давайте устроим это. Давайте уже вернём Тома», — сказал Масвидаль на своём YouTube-канале.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в мае на турнире UFC 328 в Ньюарке (США), Волков победил единогласным судейским решением доминиканца Вальдо Кортес-Акосту.

