Генри Сехудо сказал, кто должен стать следующим соперником Чимаева в UFC

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо считает, что бывший обладатель титула в среднем весе (до 84 кг) россиянин Хамзат Чимаев должен сразиться с бразильцем Пауло Костой в следующем бою.

«Теперь можно устроить бой Хамзата и мистера Секретный сок Пауло Косты. Если Хамзат поднимется, потому что он уже не дерётся за титул… Пауло Коста высмеял Хамзата Чимаева после того, как тот проиграл.

Эти чуваки никогда друг другу не нравились. Просто идеальный бой. Я хочу увидеть Хамзата Чимаева против Пауло Косты! Дана Уайт, устрой это. Победитель дерётся за пояс в полутяжёлом весе», — сказал Сехудо в подкасте Pound 4 Pound.