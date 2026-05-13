Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Тупица ростом 120 см, я бы его отшлёпал». Нейт Диаз жёстко ответил на критику Топурии

«Тупица ростом 120 см, я бы его отшлёпал». Нейт Диаз жёстко ответил на критику Топурии
Комментарии

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз ответил на критику непобеждённого чемпиона организации в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия назвал Диаза «по-настоящему дерьмовым бойцом» и «грушей для битья».

«Я бы выбил всё дерьмо из Илии Топурии… Этот придурок – тупица просто из того, как самоуверенно он говорит. Ты не понимаешь, о чём ты говоришь. Твой чёртов рост 120 см… И он чёртова девчонка… Бро, я бы отшлёпал его. Наступило новое время, когда вокруг скачет куча девчонок, которых нужно отшлёпать», — сказал Диаз в подкасте Ариэля Хельвани.

Материалы по теме
«По-настоящему дерьмовый боец, просто груша для битья». Илия Топурия — о Нейте Диазе

Тренировка Илии Топурии перед боем в Белом доме

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android