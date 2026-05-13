«Тупица ростом 120 см, я бы его отшлёпал». Нейт Диаз жёстко ответил на критику Топурии

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз ответил на критику непобеждённого чемпиона организации в двух весовых категориях грузина Илии Топурии.

Напомним, ранее Топурия назвал Диаза «по-настоящему дерьмовым бойцом» и «грушей для битья».

«Я бы выбил всё дерьмо из Илии Топурии… Этот придурок – тупица просто из того, как самоуверенно он говорит. Ты не понимаешь, о чём ты говоришь. Твой чёртов рост 120 см… И он чёртова девчонка… Бро, я бы отшлёпал его. Наступило новое время, когда вокруг скачет куча девчонок, которых нужно отшлёпать», — сказал Диаз в подкасте Ариэля Хельвани.

