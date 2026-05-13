Василий Ломаченко возобновит карьеру — The Ring

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинец Василий Ломаченко (18-3, 12 KO) вернётся на профессиональный ринг, сообщает издание The Ring.

По информации ресурса, свой следующий поединок Ломаченко проведёт осенью.

Василию Ломаченко 38 лет. Украинец, двукратный олимпийский чемпион, дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году. В 2014 году стал чемпионом мира в полулёгком весе (до 57,2 кг), в 2016-м – чемпионом во втором полулёгком весе (до 59 кг), в 2018-м – объединённым чемпионом в лёгком весе (до 61,2 кг), в 2024-м – двукратным чемпионом в лёгком весе.

Материалы по теме Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры

Ломаченко и Стивенсон сцепились на трибунах