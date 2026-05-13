Нейт Диаз заявил, что UFC хочет устроить его трилогию с Конором Макгрегором

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз заявил, что руководство организации заинтересовано в организации его третьего поединка с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Я знаю, что боя с Конором хотят прямо сейчас… Но я не собираюсь становиться историей возвращения для Конора. Я хочу его возвращения и хочу, чтобы он показал людям, как он надирает задницы. После я подерусь с ним. Я не хочу драться с парнем, о котором ничего не известно», — сказал Диаз в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.