Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Нейт Диаз заявил, что UFC хочет устроить его трилогию с Конором Макгрегором

Нейт Диаз заявил, что UFC хочет устроить его трилогию с Конором Макгрегором
Комментарии

Бывший боец UFC американец Нейт Диаз заявил, что руководство организации заинтересовано в организации его третьего поединка с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

«Я знаю, что боя с Конором хотят прямо сейчас… Но я не собираюсь становиться историей возвращения для Конора. Я хочу его возвращения и хочу, чтобы он показал людям, как он надирает задницы. После я подерусь с ним. Я не хочу драться с парнем, о котором ничего не известно», — сказал Диаз в подкасте Ариэля Хельвани.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на UFC 264 проиграл техническим нокаутом американцу Дастину Порье.

Материалы по теме
Инсайдер сообщил, что следующий бой Макгрегора очень близок к организации в UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android